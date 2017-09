Quatre adeptes d’El Ahmadia condamnés à deux ans de prison

Réagissez

Le tribunal d’Es Sénia a condamné, jeudi dernier, quatre adeptes d’El Ahmadia à deux ans de prison ferme et trois millions de dinars d’amende pour création d’association sans autorisation et de collecte de fonds de manière illégale. Le procureur avait requis la peine de deux ans de prison ferme et une amende 2 millions de dinars. Le ministère des Affaires religieuses qui s’est constitué partie civile, a demandé un dinar symbolique. Les personnes accusées publiaient des tracts. La perquisition au niveau du domicile d’un des accusés s’est soldée par la saisie de plusieurs écrits et livres portant sur El Ahmadia. Ils comparaitront en appel la première semaine du mois d’octobre.