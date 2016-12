Publication : Zoulikha Fardeheb fustige Les Fossoyeurs de ton idéal

Réagissez

Zoulikha Fardeheb, l’épouse du regretté professeur Abderahmane Fardeheb, lâchement assassiné en 1994 à Oran par les islamistes armés, sera présente, cet après-midi, à la librairie Livres, arts et culture, pour dédicacer son livre Les fossoyeurs de ton idéal, paru aux éditions Inas.

Abderahmane Fardeheb était professeur à l’université d’Oran. Durant les années 90, il a été menacé par les intégristes, qui ont fini par l’assassiner sous les yeux de sa fille Amel. «Après ce drame, Zoulikha, en Dame-Courage, s’est battue pour assurer l’avenir de ses enfants et défendre la mémoire de son mari. Depuis plus de 20 ans, elle dialogue avec l’Absent afin de donner un sens au tragique destin de Abderahmane, fauché à la fleur de l’âge.

Elle questionne la vie, la mort, l’avenir de notre pays et surtout celui de cette jeunesse même». Elle explique que c’est afin de conjurer le poids du chagrin qui l’accable depuis cette triste date, qu’elle s’est décidée à se mettre à l’écriture. «Pour décrire cet acte de haine et de mort commis au nom de l’intégrisme islamiste. Pour relater mes états d’âme et partager l’insupportable. Dire la violence de tout ce qui m’assaille et bride mon esprit. Noircir des feuilles de papier du flot de mes douleurs.»