Publication : Le fou de Selma, un roman signé Mohammed Djabeur

Mohammed Djabeur vient de signer son premier roman publié aux éditions Cashah. «Le fou de Selma est une histoire d’amour sur fond d’intrigues.

C’est aussi une fine peinture des milieux judiciaires», explique d’emblée l’auteur. Le roman intègre trois thèmes essentiels que sont une histoire d’amour, une douloureuse enquête criminelle et une intrigue forte autour de rivalités entre deux tribus. Ce roman, traversé par les émotions et les sensations de l’héroïne Selma, une belle femme trentenaire, explore avec une rare intensité les meurtrissures que le passé peut laisser sur les corps et dans les esprits. Une œuvre romanesque pleine à la fois de douleur et d’amour.

«Le fou de Selma est l’histoire d’une femme sublime que sa naissance et la nature ont bien gratifiée, mais que le destin cruel et la loi des hommes ont malmenée. Selma a subi, dès l’âge de cinq ans, les affres d’une rupture violente, la privant de la tendresse du lien ombilical», souligne Mohammed Djabeur, originaire de Châabat El Leham (très beau village situé à Témouchent). «Les conflits sur la réunification du grand désert entre les tribus Badr et Nasr ont fini par abattre le père de Selma et isoler dans un lieu secret celle-ci.

La machine judiciaire l’a broyée sur de simples présomptions d’avoir assassiné un enfant de douze ans, alors qu’elle criait son innocence en affirmant qu’elle n’est pas la meurtrière d’un enfant qu’elle aimait tant, comme sa mère», résume l’auteur. Passion, douleur, souffrance sont des mots qui virevoltent sans cesse autour du sentiment amoureux. Et même s’ils sont moins heureux, ces thèmes insufflent une once de réalisme à cette pure fiction. Le roman est sombre et introspectif, avec une succession de rebondissements imprévus.

Il déploie une analyse profonde des paradoxes humains. L’intrigue devient le lieu dramaturgique où vont se croiser personnages et sentiments, amitiés et animosités morbides. Avec un style incisif et subtil à la fois, l’auteur dépeint plein de turbulences, où se combinent les malices du hasard ou de la prédestination, pour offrir un récit impressionnant de vivacité romanesque. Les légendes, mythes et symboles sont d’une acuité indéniable. Il y a sur cette terre qui héberge les personnages, des coïncidences auxquelles on tient comme à des signes sacrés.

C’est irrationnel et magique à la fois et l’auteur aura beau démontrer que ladite coïncidence n’est qu’un leurre, le lecteur s’y accrochera jusqu’à l’ultime coup de théâtre dans la salle d’audience du tribunal criminel qui donne une fin pathétique à l’histoire, où l’auteur convoque la symbolique d’un insecte visiblement «porteur du bonheur».