Protestation à Sonatrach

Réagissez

Ils étaient une centaine de travailleurs à s’être rassemblés, hier, devant le siège de Sonatrach aval, pour protester contre la non-application d’un décret qui fixe la grille indiciaire des salaires et le régime de rémunération des fonctionnaires.

Les représentants du collectif des travailleurs de Sonatrach, titulaires de diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) et de licence, ont observé, hier, un sit-in de protestation devant le siège de la direction aval de Sonatrach. Ils étaient ainsi plus d’une centaine, selon les organisateurs, à s’être rassemblés pour protester contre la non-application du décret 14-266 du 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des salaires et du régime de rémunération des fonctionnaires, dans lequel il a été procédé au positionnement du DEUA et licence (bac+3).

Ainsi, une pétition a été adressée au PDG de Sonatrach, dont copie nous a été communiquée, par laquelle le collectif des travailleurs l’interpelle, afin, est-il écrit, «de procéder ou faire procéder à la révision de la fameuse convention collective de l’entreprise suivant les décrets exécutifs 4-266 et 16-280». «Malheureusement, deux ans sont passés après la parution de ce décret et aucune réponse officielle ne nous a été donnée. Nous lancé plusieurs actions pour exprimer notre désarroi, telles que des rassemblements, boycotts de la restauration, sans oublier de vous rappeler que nous étions constamment favorables au dialogue», poursuit le communiqué. «Considérez ce rappel comme étant un préavis et s’il n’y a aucune réponse de votre part dans un délai de 15 jours, des actions pacifiques seront alors programmées.» Par ailleurs, une délégation de 8 représentants a été reçue en audience par le directeur général, ont-ils indiqué pour finir.