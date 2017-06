Réagissez

Les nouvelles cités de haï El Yasmine connaissent actuellement une prolifération inquiétante des ordures ménagères. En effet, ces cités croulent sous les immondices en ce mois sacré de Ramadhan. Certains espaces sont même transformés en un véritable dépotoir. Cependant, le nombre de rotations des camions de collectes se fait régulièrement. Ainsi et selon Ammi Hocine, représentant de la cité des 100 Logements, c’est l’absence en nombre suffisant de bacs à ordures qui constitue l’une des principales causes de cette situation. «Un bac à ordures pour plusieurs cités…cela est inconcevable !» déplore-t-il. «Chaque cité doit être dotée de ses propres bacs. Ce qui évitera cet amoncellement d’ordures que les agents de nettoiement ont du mal à déblayer», propose-t-il. Notre interlocuteur ne manque pas de stigmatiser le comportement incivique de certains citoyens qui n’hésitent pas à chaque instant à déposer leurs ordures, ne respectant pas l’heure fixée par les collecteurs. «Le plus désolant, c’est de voir des automobilistes balancer toute honte bue le sachet d’immondices sur la voie sans daigner s’arrêter».