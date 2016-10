Oran

Projection de films sur la Révolution à la Cinémathèque

Trois films sur la Révolution du 1er Novembre 54 seront projetés du 1er au 3 novembre à la Cinémathèque d’Oran, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire du déclenchement de la lutte armée de Libération nationale. Il s’agit des longs métrages Lotfi (2015) et Mustapha Benboulaid (2008) du réalisateur Ahmed Rachdi, avec une séance à 14h mardi et mercredi. Pour la journée du jeudi 3 novembre, à raison de deux séances, à 14h et 16h30, la projection du film Le puits de Lotfi Bouchouchi.

Tegguer Kaddour