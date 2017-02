Programme des 380 LPA à Arzew : L’entreprise de réalisation mise en demeure

Réagissez

Huit représentants des souscripteurs du programme des 380 logements participatifs aidés (LPA) d’Arzew ont été reçus, mardi en fin d’après-midi, par le chef de daïra d’Arzew.

Pour rappel, ces souscripteurs se sont rassemblés dans la matinée de mardi devant le siège de la daïra pour dénoncer le «grand retard» dans la réalisation qu’accuse ce projet et, plus précisément les lots 110 et 175 logements. «Cinq mois, c’est-à-dire depuis août 2016, après le lancement du chantier, ces deux lots confiés à une même entreprise algérienne sont encore au niveau des fondations, alors que le lot 95, confié à une entreprise turque, est au niveau 2», déplorent-ils, eux qui ont souscrit en 2011.

Selon les représentants des souscripteurs, le chef de daïra leur a confirmé qu’une première mise en demeure a été adressée à l’entreprise de réalisation en charge de ces deux lots (110 et 175) par l’Agence foncière de wilaya, qui est le maître de l’ouvrage, et qu’un délai lui est accordé pour rattraper le retard. Pour leur part, les souscripteurs de ce programme LPA, après l’entrevue avec le chef de daïra, ont décidé de continuer à suivre de près ce chantier et se sont accordé un délai d’une vingtaine de jours pour revenir à la charge au cas où les choses ne s’améliorent pas.