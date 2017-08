Procès en appel d’une affaire d’escroquerie

Réagissez

La prévenue dans l’affaire jugée en première instance par le tribunal d’Oran et condamnée à 2 ans de prison ferme pour escroquerie a comparu, cette fin de semaine, devant la cour d’appel d’Oran pour répondre des mêmes griefs. Selon les faits, cette mise en cause n’en était pas à sa première victime à qui elle avait, en 2010, promis un logement dans le cadre du LPA, et lui a demandé à cette effet la somme de 100 millions de centimes. La victime ne se doutant pas un instant qu’elle se faisait escroquer, a accepté. Selon les déclarations de la victime, elle lui a même montré l’immeuble où se trouvait l’appartement qu’elle espérait obtenir (un F3 à Bir El Djir). Mais l’attente a duré trop longtemps et elle apprendra alors à ses dépens qu’elle a été, comme tant d’autres, victime d’une supercherie. A la barre de la cour d’appel, la mise en cause niera avoir reçu cet argent. Une situation qui intriguera la présidente de l’audience qui demandera à la victime comment elle pu faire confiance à cette femme en lui remettant une aussi importante somme d’argent. La victime ne saura quoi dire. Le procureur a requis le maintien des premières ordonnances.