Prison avec sursis pour émigration clandestine

Le tribunal correctionnel d’Aïn El Turck a condamné, jeudi, 10 ressortissants africains et 6 Algériens, dont deux mineurs, respectivement à 6 mois de prison avec sursis assortis d’une amende de 20 000 DA et 2 mois de prison avec sursis et une amende 20 000 DA, pour émigration clandestine. Les 16 individus condamnés font partie d’un groupe de 35 candidats à l’émigration clandestine, interceptés, jeudi dernier, par les gardes-côtes à 10 km au large d’Aïn El Turck. Le reste du groupe, soit 19 candidats, a été jugé hier. Il est à signaler que ces candidats à l’émigration clandestine en partance vers l’Espagne avaient pris le départ à l’aube de la journée de jeudi dernier à bord d’une embarcation depuis la plage de Trouville avant d’être repérés par les éléments de la marine nationale suite à une panne de moteur.