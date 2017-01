Réagissez

Le verdict dans l’affaire des deux conteneurs de pétards est tombé, cette fin de semaine, devant la cour d’appel d’Oran, où le principal mis en cause a été condamné à 5 ans de prison ferme, alors que ses deux complices ont écopé de 18 mois de prison ferme.

Quant aux autres mis en cause, dont des douaniers relaxés par le pôle judiciaire, ils ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et refus de restitution de passeport au prévenu B.S. L’affaire éclatera suite à des informations parvenues aux éléments sécuritaires portant sur 2 conteneurs se trouvant au port sec d’Es-Sénia contenant des produits pyrotechniques et qui appartiendraient aux propriétaires d’une Eurl, sise à Sidi M’hamed, à Alger. Suite à l’extension des compétences et à la décision de perquisition en date du 07.09.2015, il a été découvert des manches à balai sous lesquels étaient dissimulés des pétards et autres fumigènes, une quantité de plus de 1,5 million unités. L’instruction ouverte permettra d’entendre plusieurs responsables au niveau des Douanes du port d’Oran, dont certains seront mis en cause.