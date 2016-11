Présentation du livre de Manal Omar Barefoot in Bagdad

Réagissez

L’association Santé Sidi El Houari (SDH), en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis à Alger, organise, aujourd’hui, un forum intitulé «Manal Omar : Une écrivaine américaine, une militante engagée sur les droits des femmes et un leader de la société civile».

La rencontre sera une occasion pour présenter le livre de Manal Omar, Barefoot in Bagdad. La présentation du livre par l’écrivaine sera suivie d’un débat. Selon le communiqué de l’association, Manal Omar est la vice-présidente adjointe du Centre du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Institut de la paix des Etats-Unis. A travers son livre Barefoot in Bagdad, elle parle de son expérience d’écrivaine, de journaliste et de militante engagée qui a défendu les droits des femmes au Moyen-Orient. Manal Omar a vécu à Bagdad de 2003 à 2005 et a mis en place des opérations en Irak. Elle a commencé sa carrière en tant que journaliste au Moyen-Orient en 1996. Elle a été recrutée par l’Unesco pour l’une de ses premières missions principales en Irak en 1997-1998. Notons que Manal Omar jouit d’une longue expérience au Moyen-Orient. Elle a travaillé avec Women for Women International en tant que coordinatrice régionale pour l’Afghanistan, l’Irak et le Soudan. Elle était aussi responsable du programme régional pour le Moyen-Orient d’Oxfam en Grande-Bretagne. Elle a également servi en tant que conseillère internationale pour l’équipe de la stabilisation de la Libye à Benghazi en 2011.