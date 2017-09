Près de 16 000 élèves souffrent de problèmes visuels à Oran

Réagissez

La baisse de l’acuité visuelle des enfants scolarisés est en train de devenir un problème de santé publique. Près de 16 000 élèves présentant une baisse de l’acuité visuelle ont été dépistés à Oran, a indiqué le chef de service de la prévention auprès de la direction de la Santé et de la Population de la wilaya. Dans ce cadre, une autre opération de dépistage et de distribution de lunettes, à titre gracieux, aux élèves démunis sera lancée le mois prochain. La «Caravane de la vue» qui doit sillonner l’ensemble des zones éparses de la wilaya, devra appareiller quelque 3500 enfants démunis soufrant de troubles visuels. Toutefois, les services de la santé ne peuvent pas fournir des lunettes à tous les enfants dans le besoin. Le chef de service de la prévention de la DSP a lancé un appel aux âmes charitables et aux associations caritatives pour contribuer à cette opération pour aider les élèves à poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. En 2016, plus de 2000 paires de lunettes ont été distribuées dans le cadre de la «Caravane de la vue». Selon les services de la médecine scolaire, cette campagne a donné de bons résultats puisque plus de 33% des élèves appareillés ont eu de bons résultats scolaires. Pour rappel, à Oran, le taux de prévalence de la cataracte dépasse 20%, le glaucome 5,8%, la rétinopathie diabétique 4,6%, la dégénérescence maculaire liée à l’âge 2,7% et les causes cornéennes 1,4%, selon une étude effectuée il y a quelques années.