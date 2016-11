Près de 100 agents immobiliers réclament leur régularisation

Réagissez

Dans une requête adressée au ministère de l’Habitat, près de 100 agents immobiliers activant à Oran réclament leur régularisation conformément à l’instruction de 2013, fixant les modalités de normalisation pour l’obtention des agréments.

Selon un porte-parole des signataires, cette instruction concerne les agences immobilières totalisant cinq années et plus d’ancienneté n’ayant pas, pour une raison ou une autre, obtenu leur agrément. «Or, et bien que nous répondions à ce critère, nous n’avons pas bénéficié de cette mesure pour des raisons de délai», dira notre interlocuteur, qui ajoute : «Il se trouve parmi nous des agents immobiliers qui activent depuis plus de 20 ans qui seront forcés à l’arrêt si aucune mesure n’est prise. Par rapport au fisc, nous sommes à jour puisque nous payons depuis toujours nos impôts et n’avons jamais cessé de le faire à ce jour».

Quant aux raisons expliquant leur retard dans le dépôt de régularisation de leur dossier selon les délais impartis, notre interlocuteur indiquera que celles-ci sont dues à plusieurs facteurs : les lenteurs administratives, des erreurs dans l’établissement des extraits de naissance, la cherté des loyers à la location et le manque de moyens financiers pour certains. «Ce sont autant de raisons qui n’ont pas permis à une majorité d’agents immobiliers de déposer dans les délais leur dossier de régularisation». Enfin, dans leur requête, les signataires sollicitent tout simplement une prolongation du délai jusqu’au 31 décembre de l’année en cours afin de pouvoir finaliser leur dossier, d’autant plus qu’ils sont disposés à verser les 16 millions de centimes imposés dans le cadre de cette régularisation.