Premier Salon dédié au recyclage des déchets

Le premier Salon international du recyclage et du traitement des déchets, «Recycling Expo», se tient depuis lundi, et ce, jusqu’au 27 avril, au centre des Conventions d’Oran, avec la participation de plus de 30 exposants nationaux et étrangers, dont des entreprises suisses, françaises et américaines.

Ce rendez-vous professionnel, organisé sous le slogan «Recyclage : enjeu stratégique de l’économie et la population», est une occasion pour les opérateurs algériens, ainsi que pour les responsables des différents services d’hygiène et de l’environnement de s’enquérir des nouveaux procédés et nouvelles approches en matière de valorisation des déchets.

La deuxième journée de ce Salon a été marquée par une conférence de l’Agence nationale des déchets, dans le cadre d’une journée d’étude consacrée au recyclage. «La collecte et le recyclage constituent un enjeu stratégique dans les économies locales, ainsi qu’en matière de santé publique», a-t-on plaidé lors de cette journée à laquelle ont assisté plusieurs jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. «J’ai répondu à un appel d’un événement sur Facebook sur la page de l’Agence nationale des déchets. Aujourd’hui, je dois dire que je n’ai pas été déçu. Il y a tellement de choses à réaliser, le terrain est encore vierge, pour peu que la législation et les aides fiscales suivent», déclare Mohamed, jeune étudiant à l’université d’Oran. En effet, la wilaya d’Oran connaît un développement démographique et économique important, ce qui fait du traitement des déchets un créneau porteur. Et justement, ce rendez-vous professionnel permet l’échange d’expériences, mais aussi la possibilité de nouer des partenariats. Des professionnels dans le domaine de l’industrie du tri et du recyclage, des responsables des centres d’enfouissement technique et des spécialistes dans la collecte et le transport des déchets prennent part à ce Salon, qui vise à faire connaître des expériences locales et étrangères dans le domaine.