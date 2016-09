Portes ouvertes sur l’institut de musique

Réagissez

En prévision de la nouvelle rentrée scolaire, L’Institut régional de formation musicale d’Oran (IRFMO) abrite, jusqu’au 15 septembre, des journées portes ouvertes d’information et de sensibilisation au profit des jeunes diplômés ou de niveau d’études secondaires. Selon le directeur, M. Abed, cette manifestation est une occasion pour les jeunes intéressés de s’imprégner du programme et des cours qui sont dispensés respectivement à Oran et dans les deux annexes de Sidi Bel Abbès et Relizane. D’après le sous-directeur chargé de la formation et des stages, Abdallah Brikoun, cette année scolaire, en plus des spécialités enseignées, va donner lieu à trois autres en instrumentation, chorale et l’élargissement du piano aux autres disciplines. Durant ces journées, qui sont élargies deux fois par semaine aux annexes, l’institut d’Oran abrite des expositions d’instruments de musique animée par le maître luthier de renom, Tirsane Abdelkader.