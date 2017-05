Réagissez

Une lycéenne âgée de 17 ans, qui a été portée disparue depuis le 17 janvier dernier, a été finalement retrouvée saine et sauve, avant-hier, à haï Fellaoucen, plus connu sous appellation «El Qaria», dans la municipalité de Bousfer par les éléments de la brigade de gendarmerie de Aïn El Turck, apprend-on auprès de ce corps de sécurité.

Pour la genèse, la jeune fille, C.K., avait disparu du domicile parental à la suite d’un conflit de famille sans en informer quiconque. Elle s’était dirigée vers Oran, où elle a rencontré une dame sexagénaire domiciliée à El Qaria. La lycéenne aurait fourni de fausses informations sur les circonstances de sa présence à Oran.

La sexagénaire, une femme seule et apparemment ayant besoin de compagnie, s’était prise de pitié pour la jeune fille en lui proposant de l’héberger, le temps de voir plus clair. Cependant, les parents de la jeune fille ont, entre temps, signalé sa disparition et un avis de recherche a été lancé.

Les réseaux sociaux ont également diffusé cette disparition. Selon nos sources, la bienfaitrice de la lycéenne a été invitée à la célébration du mariage d’un parent dans la ville de Chlef. C’est lors de cette fête qu’un proche parent de la sexagénaire l’a informée de la disparition de la lycéenne en lui montrant l’avis de recherche publié sur la page Facebook qui signalait son enlèvement par les membres d’un réseau de criminels.

Les parents ont été aussitôt avisés et la fugue de cette inconsciente adolescente s’est achevée ainsi cinq mois après. Il importe de rappeler qu’une lycéenne de la commune de Aïn El Turck, qui a été portée disparue également lors de la rentrée des classes après les vacances printanières, a été finalement retrouvée cinq jours plus tard à Oran par les enquêteurs de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran.