Port d’Oran : Six conteneurs de produits pyrotechniques saisis en 6 mois

Port d’Oran

Les douaniers du port d’Oran ont saisi, au courant du premier semestre 2016, six conteneurs de produits pyrotechniques, soit 6 millions d’unités en provenance de Chine, a-t-on appris auprès de M. Siad, chef de l’inspection divisionnaire des douanes Oran-Port.

En effet, les opérateurs avaient déclaré de la quincaillerie et dans certains cas des manches à balai. Toutefois, le contrôle opéré par scanner lors du transfert des conteneurs vers l’entrepôt a révélé qu’il s’agit de produits pyrotechniques. Une fois l’infraction de fausse déclaration relevée, les douaniers ont procédé à la saisie de cette marchandise prohibée conformément à l’article 325 du code des douanes. «Trois opérations du genre ont été traitées par les douaniers au courant de cette période», a noté le responsable.

Le montant des amendes infligées dans le cadre de ces opérations avoisine les 15 milliards de centimes. Le dossier est en contentieux et l’enquête est toujours en cours. Par ailleurs et afin de veiller à une meilleure manipulation des produits pyrotechniques, la direction régionale des Douanes d’Oran a procédé à la formation d’une centaine d’agents à l’école nationale des douanes de Maraval. Cette formation de base a porté sur les méthodes de prévention et de secourisme en cas d’incidents.

La protection civile a déjà formé quelque 5000 personnes entre ménages et agents d’administration dans le domaine des premiers secours et d’intervention en cas d’incendie. Les produits pyrotechniques tels que les pétards et les feux d’artifice présentent un «danger réel» et peuvent provoquer de graves accidents menaçant l’intégrité des utilisateurs et de leur entourage. Pas moins de dix personnes ont perdu un œil l’année dernière au niveau national, selon la Protection civile. Chaque année, des accidents surviennent et mettent en danger la vie des citoyens.