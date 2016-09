Port d’Oran : Le projet d’extension livrable en 2017

Réagissez

Lancé en juin 2014, le projet d’extension du port d’Oran sera livré au cours du premier semestre 2017, a annoncé, hier, M. Aissi, président-directeur général de l’entreprise portuaire d’Oran (EPO), en marge de la journée d’information sur les nouvelles facilitations accordées par l’EPO et les Douanes au port d’Oran organisée à la CCIO.

Ce projet ambitieux sera réalisé sur 16 hectares, ce qui permettra d’augmenter la capacité du terminal à conteneurs avec une superficie globale de 23 hectares. Cette opération est d’autant plus importante qu’elle élèvera de manière conséquente le niveau de performance du port qui verra sa capacité de traitement grimper pour atteindre 1,2 million de conteneurs par an, avec l’accostage de navires-conteneurs de 1re et 2e générations, a noté le même responsable.

L’entreprise mise également sur le confortement de plusieurs structures, dont les quais. Il s’agit du quai Sénégal destiné à l’accostage des navires de marchandises et le quai Conakry pour l’accostage des cars ferries. Par ailleurs, l’entreprise a créé dans le cadre du dispositif de facilitation accordée aux exportateurs hors hydrocarbures des zones logistiques équipées de prises électriques pour les conteneurs frigorifiques. L’EPO accorde 50% de réduction sur la prestation de service en matière de manutention et autres, selon le même responsable, et ce, en termes de nouvelles facilités accordées aux opérateurs économiques.