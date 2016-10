Port d’Oran : Hausse des exportations hors hydrocarbures

Réagissez

Vue sur le port d’Oran

Les exportations hors hydrocarbures, à partir du port d’Oran, ont enregistré une très nette croissance. «Pour le premier semestre de l’année en cours, la valeur des exportations hors hydrocarbures à partir du port d’Oran s’est établie à plus de 145 millions d’euros», a déclaré le chef de l’observation du marché et de l’information économique (direction du commerce).

Les exportations ont augmenté par rapport à celles enregistrées durant la même période de l’année 2015, qui avaient enregistré une valeur de 22 millions d’euros. Ces exportations ont été effectuées par des opérateurs, privés et publics, ainsi que des sociétés mixtes. Les exportations sont constituées pour l’essentiel de peaux d’ovins et bovins, de gypse, d’acides, de déchets de papier journal, déodorants, de produits chimiques, de fibres hydrophiles, de dattes, de poissons, fruits et légumes.

Ces produits nationaux ont été acheminés vers plusieurs pays arabes, occidentaux, africains et asiatiques, comme le Canada, les USA, la Tunisie, l’Egypte, le Qatar, l’Italie, l’Espagne, le Mozambique. Le même responsable a indiqué que le volume des exportations a connu une importante augmentation grâce aux différentes mesures de facilitation et de soutien aux exportations hors hydrocarbures, comme le couloir vert, priorité de passage au scanner. Dans le but de booster ce créneau, de nouvelles mesures visant à aider les entreprises nationales, publiques et privées, à exporter leurs produits, sont entrées en vigueur. Ces mesures concernent les crédits à taux bonifiés, un appui aux assurances, un guichet unique et le soutien à la chaîne logistique.