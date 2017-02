Réagissez

La visite de travail qu’a effectuée, hier, le wali d’Oran en compagnie du P/APW, a été consacrée à un état des lieux des opérations en cours de réalisation en matière, notamment, d’amélioration du cadre de vie des citoyens et de désengorgement de la circulation automobile pour assurer la fluidité du trafic routier.

Trois points noirs sont relevés à travers plusieurs sites des communes d’Oran et de Bir El Djir. L’ensemble des projets qui ont été inspectés, porte sur des opérations d’aménagement des voies de communication urbaine ainsi que des travaux d’embellissement, dont une grande partie sera livrée dans le courant du mois de mars. Il s’agit, en premier lieu, de la réalisation d’une passerelle et de la création de deux voies à proximité de la nouvelle gare routière El Bahia et de l’embellissement du site pour un montant global de 7 milliards de centimes.

Ces deux projets, qui vont sécuriser la circulation piétonnière et automobile aux alentours de ce site, seront réceptionnés, ce jeudi, a indiqué la directrice de wilaya des travaux publics. Toujours en matière d’amélioration de la circulation, le wali s’est rendu à haï El Yasmine, où il a inspecté les travaux de réalisation de la nouvelle trémie, qui, sans aucun doute, va désengorger la circulation à travers le quatrième boulevard périphérique en allant vers Bir El Djir, Canastel, Arzew et en prévision de la livraison du futur complexe sportif.

Après avoir constaté quelques lacunes quant au déroulement du chantier et surtout l’esthétique de cet ouvrage, le chef de l’exécutif a insisté sur fait que la date du 20 mars prochain a été retenue pour que ce tronçon routier soit ouvert à la circulation. Au chef-lieu de la commune de Bir El Djir, un exposé sur le lancement des travaux de création des voies périphériques et des aménagements lui a été présenté.

Ce projet, qui vise quatre îlots d’habitation, est doté d’une enveloppe de l’ordre de 70 milliards de centimes pour être dans son ensemble livré dans quatre mois. Cette visite de travail a été clôturée à proximité du pont Ahmed Zabana. Les responsables locaux ont eu, sur place, un aperçu sur les travaux qui ont été entamés depuis août dernier à la suite d’un affaissement de terrain de la route du port en raison des infiltrations d’eau et de la vétusté du tronçon, qui date de 1955. Ce chantier, d’un montant de 25 milliards de centimes, qui sera livré le 20 mars prochain, va permettre de désengorger la circulation automobile sur ce tronçon routier très fréquenté, reliant le port d’Oran et la Corniche oranaise et desservant plusieurs quartiers d’El Bahia.