Plusieurs nouveautés au menu

Du 8 au 12 novembre prochain, le Centre de conventions d’Oran Mohamed Ben Ahmed abritera simultanément deux Salons dédiés aux logements et à la décoration intérieure.

Il s’agit de E-logia et Home Design. Ces deux manifestations seront organisées par l’agence de communication Upconcept&Design et devront réunir «les plus grands professionnels de l’immobilier et du mobilier moderne qui proposeront un large choix de logements haut standing et les nouveautés en matière de décoration maison». C’est ce qu’expliquent les organisateurs via un communiqué envoyé à notre rédaction.

Pour entrer dans le détail, le salon E-Logia relatif à l’immobilier, mais encore aux «logements et maisons intelligentes» en est à sa deuxième édition à Oran et ambitionne d’être «l’événement phare du secteur qui propulse l’habitat moderne et fonctionnel». «Les exposants proposeront durant le Salon des solutions domotiques en mesure d’améliorer le confort au quotidien des occupants des maisons modernes.

Ce Salon se veut d’abord une démonstration de solutions efficaces qui ont fait leurs preuves dans le monde et qui sont, soit déjà introduites en Algérie mais encore méconnues, soit en attente d’adaptation au contexte national», expliquent les organisateurs.

Ameublement, hôtellerie et décoration des maisons modernes

Le salon Home Design, quant à lui, en est déjà à sa troisième édition et devra regrouper les professionnels activant dans l’ameublement, l’hôtellerie et la décoration des maisons modernes. «Il regroupera sous le même toit les savoir-faire et les marques qui se distinguent par leur originalité. Du salon à la terrasse en passant par la chambre, une vaste sélection de meubles alliant tradition et modernité sera proposée. Tout l’univers de la maison sera aussi représenté à travers les cuisines, salles de bain, escaliers et peinture».

Enfin, les organisateurs de ces deux Salons jumelés se donnent pour objectif «de rencontrer les fabricants et fournisseurs divers sous le même toit, d’échanger et dialoguer avec les experts du secteur, découvrir une sectorisation adaptée au mode de vie des ménages», tout en veillant à favoriser également la mise en relation d’affaires entre les opérateurs nationaux et étrangers ou leurs représentants.