Plusieurs infrastructures réceptionnées avant 2017

Réagissez

Plusieurs infrastructures de police seront réceptionnées avant la fin de l’année, notamment à El Hassi, Sidi El Bachir, Oued Tlélat, Arzew, Akid Lotfi et Aïn El Turck.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le contrôleur de police, Nouasri Salah, chef de la sûreté de wilaya d’Oran, lors d’une réception organisée en l’honneur des journalistes à l’occasion de la Journée nationale de la presse. Le bilan de la police judiciaire, de janvier à septembre 2016, fait état de la saisie de 27000 comprimés psychotropes.

Des unités spécialisées dans la lutte contre la criminalité ont été créées et sont opérationnelles dans les nouvelles agglomérations, notamment à hai Es Sabah, hai Yasmine, En Nour, Belgaid, Sidi El Bachir et dans la zone ouest de la ville. Les services de police ont solutionné 7 crimes et arrêté 81 individus pour «association de malfaiteurs». Plusieurs réseaux spécialisés dans le vol de véhicules ont été démantelés, a noté le responsable. Les individus récidivistes, ou les repris de justice, sont connus des services de sécurité et figurent dans une banque de données informatisée. Le bilan indique que 20 quintaux de kif traité et 1 kg de cocaïne ont été saisis. Pas moins de 6275 affaires de crimes et délits ont été enregistrées dont 5064 ont été solutionnées, soit un taux de résolution de 80,70%, et 6310 individus ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la criminalité.