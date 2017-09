Plusieurs immeubles de l’USTO concernés par une opération de rénovation

Réagissez

Cette opération qui touchera les cités 1520 logements et Les Pyramides, permettra de rendre leur propreté aux immeubles et d'éviter que chaque locataire fasse peindre son balcon à la couleur de son choix.

L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya d’Oran s’apprête à lancer une opération de grande envergure pour le ravalement des façades de plusieurs immeubles situés au quartier de l’USTO, a-t-on appris de cet organisme.

Cette opération permettra de rendre leur propreté aux immeubles et d’éviter que chaque locataire fasse peindre son balcon à la couleur de son choix. Le directeur de l’OPGI a indiqué que cette opération va toucher les bâtiments de la cité 1520 logements et la cité Les Pyramides suite aux instructions du wali. Les entreprises qui vont prendre en charge ces opérations seront choisies au cours de ce mois de septembre. L’OPGI mène, par ailleurs, un programme de réhabilitation et de restauration de plusieurs immeubles au centre-ville d’Oran. Le directeur de l’Office a annoncé que les rues du centre-ville, notamment les rues Mohamed- Khemisti et Larbi-Ben-Mhidi, présentent un grand chantier de restauration : 23 immeubles en travaux répartis sur ces deux rues seront réceptionnés avant la fin de l’année et les travaux ont déjà été achevés dans quinze immeubles.

Ce vaste chantier de réaménagement et de réhabilitation du patrimoine immobilier de l’Office devrait donner un nouveau visage aux vieux quartiers de la ville. Ces travaux concernent en premier lieu les travaux d’étanchéité et la réhabilitation des planchers et cages d’escalier et enfin le ravalement des façades.

La wilaya d’Oran a bénéficié d’une enveloppe financière de 2.200 millions de DA pour réhabiliter entre 200 et 400 immeubles du centre-ville d’Oran.

Le choix a été surtout porté sur l’amélioration de l’image urbaine de la ville en focalisant sur l’intérêt architectural des bâtisses qui constituent la zone cible.