Plusieurs conférences prévues en nocturne

Afin d’animer les soirées ramadhanesques, une noria d’activités sont prévues les jours qui viennent, organisées par nombre d’associations. Pour commencer, ce jeudi, au siège du Petit Lecteur, une causerie est programmée à partir de 22h30 avec pour thème «Droits de l’enfant : état des lieux».

Elle sera animée conjointement par Mmes Dr Khadidja Mokaddem, chercheure au CRASC, et Djamila Hamitou, militante pour les droits de l’enfance. Le samedi suivant (3 juin), un hommage est prévu, à partir de midi, au siège de l’Afepec, à la regrettée Lucette Larribère Hadj Ali, militante algérienne de l’indépendance nationale, de la justice sociale, de la liberté, de la démocratie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le jeudi suivant (8 juin) à 22h30, l’association FARD organise, en son siège, une causerie ramadhanesque qui aura pour thème : «Environnement et agriculture saharienne». Elle sera animée par le Dr Saci Belgat, professeur en agronomie à l’université de Mostaganem. Le jeudi 15 juin à 22h30, toujours chez l’association FARD, une autre causerie est prévue avec pour intitulé «Situation économique : Diagnostic et propositions de sortie de crise».

La conférence sera animée par M. Ferhat Aït Ali, expert financier. Cette même association FARD organise, pour le troisième jeudi consécutif (en l’occurrence le 22 juin), une autre conférence à 22h30 avec pour thème «Religion et citoyenneté à l’école aujourd’hui : cas des programmes et des manuels scolaires». La conférence sera animée par le Dr Djillali Mestari, chercheur au CRASC.