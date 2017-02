Plus de 46 tonnes de produits alimentaires saisies dans un entrepôt

Réagissez

Pas moins de 138 quintaux de farine, 30 quintaux de semoule, 80 quintaux de sucre blanc, 7 tonnes de couscous, 5 tonnes de margarine, 8,75 quintaux de riz, 5 tonnes de conserves de tomates, 9 quintaux de confiture et 1230 litres d’huile de table ont été saisis, avant-hier, dans un entrepôt, à Oran, par les services de la direction du Commerce.

Ces produits de première nécessité étaient destinés, selon le responsable de la direction régionale du Commerce d’Oran, au circuit informel et à la spéculation, ce qui est contraire à la réglementation. Il s’agit de produits dont les prix sont soutenus par l’Etat et les commerçants doivent respecter les tarifs fixés. Les recherches préliminaires menées par les inspecteurs du Commerce ont révélé que le propriétaire du local n’avait pas le registre de commerce attestant cette activité. Le propriétaire sera présenté au tribunal une fois l’enquête achevée. Le ministère du Commerce a instruit l’ensemble des responsables locaux à intensifier le contrôle afin de mettre un terme à la spéculation sur les produits de première nécessité et dont les prix sont soutenus par l’Etat.