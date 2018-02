Plantation d’arbres par la société Coca-cola

Réagissez

A l’occasion de la Journée internationale des zones humides, l’entreprise Coca-Cola Algérie a procédé à la plantation, hier, de 800 arbres à tiges longues aux abords du lac Télamine.

Par cette action, l’entreprise dit vouloir contribuer «aux efforts visant à faire d’Oran une ville éco-responsable», autrement dit : «une ville verte». Amel Benchikh El-Hocine, directrice des relations publiques de Coca-Cola Algérie, explique : «Conscients que nous avons un rôle à jouer en tant qu’acteur industriel mondial, nous nous engageons à limiter au maximum nos impacts sur la nature à travers des axes majeurs, comme l’eau et le recyclage. Cette stratégie de développement durable s’aligne parfaitement avec la politique de durabilité et de préservation de l’environnement mise en place en Algérie.»

Et de rappeler que Coca-Cola procède régulièrement à des actions de «responsabilité sociale» sur le territoire national. A l’occasion de la Journée des zones humides, l’action s’est concrétisée à travers la donation et la plantation de 314 peupliers et 486 platanes aux abords du lac Télamine dans les communes de Benfréha et Gdyel.

«Nous menons cette action afin de soutenir les efforts de la wilaya d’Oran et nous travaillons étroitement avec les Scouts musulmans algériens et la Conservation des forêts pour son implémentation», précise Amel Benchikh El-Hocine. En fait, cette initiative s’inscrit dans le cadre du Water Stewardship Program, une des plus importantes plateformes écologiques de Coca-Cola dans le monde. «Il s’agit d’un ensemble d’actions qui s’articulent essentiellement autour de la préservation des ressources en eau», nous explique-t-on.