Plaidoyer pour un soutien psychologique au profit des enfants cancéreux

Réagissez

Les différents spécialistes, intervenant lors d’une journée de sensibilisation sur le cancer des enfants, ont souligné l’importance du soutien psychologique en faveur de l’enfant, mais aussi la famille du cancéreux tout en plaidant l’urgence de la mise en place de dispositifs de prévention à travers notamment la sensibilisation sur la maladie.

Rattachée au centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc), l’Unité de recherche sur la culture, la communication, la littérature et les arts (Ucclla), a organisé, jeudi, une action à caractère social et culturel au profit des enfants cancéreux du centre de Misserghine (CAC). «Par cette action, nous visons à accompagner les enfants sur le chemin de la guérison à travers des objectifs précis que sont la citoyenneté, la proximité et la vulgarisation du savoir sur le cancer des enfants en espérant produire un impact direct sur la société», a déclaré M. Hireche, directeur de l’Ucclla, à l’ouverture de cette journée.

De son coté, Dr Amaria Boumediene, pédiatre et chef de service à l’hôpital Emir Abdelkader, a insisté sur l’importance de la sensibilisation et la prise en charge psychologique des parents et membres de la famille : «C’est une terrible nouvelle à annoncer aux parents. Il faut les accompagner et les soutenir pour s’assurer d’un environnement sain pour l’enfant malade. Ce dernier a également besoin d’une aide pluridisciplinaire. Il faut prévenir les séquelles psychologiques, l’aider à comprendre et accepter le traitement». Cette spécialiste a présenté un exposé détaillé en chiffres sur les cas de guérison et la prévalence de la maladie en rassurant quant à l’évolution du taux de guérison et la baisse de la mortalité. Ainsi, 272 cas d’enfants cancéreux ont été admis à Oran en 2016. Si les tumeurs continuent de tuer, la conférencière s’est félicitée de la baisse de mortalité des cancers non tumoraux jusqu’à 6%». Pour sa part, la pédiatre Benayade Amel, qui a présenté une communication sur la «cancérologie de l’enfant», a souligné l’importance de garder espoir et poursuivre le traitement.

«Ce n’est pas une fatalité. Le cancer est guérissable dans certains cas», a-t-elle lancé. Par ailleurs, le professeur Hamlaoui Rachid a présenté une communication sur «les enfants de la lune», une maladie appelé scientifiquement «xeroderma pigmentosum», une maladie héréditaire d’origine génétique et qui se caractérise par une sensibilité excessive de la peau au rayon ultraviolets. Selon Pr Hamlaoui, la prévalence de cette maladie est relativement rare dans les pays du Nord, mais qui est de 1 cas pour 100000 dans le Maghreb. «Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement et on ne peut que limiter les symptômes, en appliquant des mesures préventives», a déclaré M. Hamlaoui, qui s’est réjoui de voir un enfant porter un chapeau. «Il faut faire très attention, porter des chapeaux, bien se couvrir et appliquer des écrans de protection, c’est le seul moyen de prévenir car cette maladie développe beaucoup de cancers chez les enfants dont les mélanomes et qui sont mortels. On peut prolonger la vie de l’enfant grâce à la protection et la prévention», a-t-il déclaré. En outre, les participants à cette journée ont recommandé la mise en place d’ateliers d’expression artistique permanents au profit des enfants hospitalisés dans les centres anticancer. Dans ce cadre, des expériences récentes consacrées à la peinture et au théâtre ont été présentées. Il s’agit, par exemple, d’un atelier de peinture animé par Fatma Henni, enseignante-chercheure au département des arts visuels de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, et auquel une vingtaine d’enfants ont pris part. La journée de jeudi a été marquée par l’animation d’une pièce théâtrale intitulée Les cinq sens, présentée par un groupe d’enfants, en plus de la remise de cadeaux, des catalogues comportant les peintures faites durant l’atelier par les jeunes talents.