Les taxis interwilayas assurant la desserte Oran-Tiaret ont gelé, depuis hier, le système de tour pénalisant des centaines d’usagers de cette ligne. A la station de l’USTO, c’est l’incompréhension chez les clients du fait que les chauffeurs de taxi en provenance de Tiaret sont contraints de déposer leurs clients et de retourner vides. Même constat pour les exploitants de la ligne inverse, autrement dit ceux d’Oran à destination de Tiaret. Les causes de ce mouvement sont dues à un problème de réorganisation, explique le syndicat ONTA. La question a été soulevée lors d’une rencontre avec les représentants du secteur des transports des deux wilayas, mais ceci n’a pas rassuré les chauffeurs de taxi, qui ont décidé de recourir à ce procédé et d’ignorer la réglementation en vigueur. Les usagers sont les premières victimes de ce mouvement dont les désagréments ont été dénoncés, hier. Une rencontre du syndicat avec le directeur des transports devra se tenir aujourd’hui pour régler de manière définitive le problème, apprend-on.