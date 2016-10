Peine capitale pour L’homme qui a égorgé sa femme

Réagissez

Hier, le tribunal criminel de la cour d’Oran a condamné le dénommé B. Mérouane, accusé d’homicide volontaire avec préméditation, à la peine capitale. Les faits remontent au 22 novembre 2015.

Une femme est découverte morte chez elle, après que son époux a appelé son demi-frère pour lui apprendre qu’il vient de l’égorger. Aussitôt alertés, les policiers ont découvert la dépouille de la victime recouverte d’une couverture. A ses cotés, l’arme du crime, un grand couteau. La victime portait plusieurs traces de coups de couteau et présentait une grande plaie au niveau du cou.

L’enquête avait démontré que le mis en cause a déjà été condamné pour une affaire de psychotropes, puis a même brulé la maison de son épouse en mai 2015. La victime avait d’ailleurs même obtenu le divorce pendant la détention du prévenu, mais elle réintégrera finalement le domicile conjugal. Arrêté, le mis en cause passera aux aveux, expliquant comment il a préparé son acte et pourquoi. Il dira avoir agi de la sorte après avoir remarqué le comportement «suspect» de son épouse (il croyait en fait qu’elle le trompait).

La veille, il l’avait appelée au téléphone, lui demandant de lui passer sa fille pour qu’il s’assure qu’elle est à la maison, elle lui raccrochera au nez. Arrivé chez lui de bon matin après avoir fini son travail au niveau d’un abattoir de poulets à Misserghine, il commencera par aiguiser l’arme du crime en présence de sa fille aînée âgée de 8 ans. Après que cette dernière est allée à l’école, il intimera l’ordre à son épouse d’accompagner la seconde à ses cours privés, lui donnant à cet effet 1000 DA pour payer cette école.

De retour, l’épouse sera confrontée à son bourreau, qui ne lui laissera aucune possibilité de fuir. Cité à la barre, le mis en cause, très clame, reviendra sur les faits en reconnaissant son acte. Citée à témoigner à charge, l’ainée des filles, même si elle n’a pas assisté au crime, a vu, à travers la fenêtre, sa mère ensanglantée, la bouche bâillonnée. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis la peine capitale, insistant sur la préméditation. Quant à la défense, nommée d’office, elle demandera les circonstances atténuantes.