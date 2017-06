Parution : Un ouvrage compile des chroniques de Fodil Baba Ahmed

Réagissez

A l’occasion du premier anniversaire de la mort de Fodil Baba Ahmed, journaliste chroniqueur et artiste, les éditions l’Harmattan, qui sont représentées à Oran par la librairie Livres arts et culture viennent de publier un recueil contenant ses plus belles chroniques au Quotidien d’Oran, celles qui paraissaient sous l’intitulé de Tranches de vie, et qu’il signait par le célèbre pseudonyme d’El Guellil.

Le recueil est préfacé tour à tour par l’écrivain et chroniqueur Kamel Daoud, et par Cheniki Ahmed, professeur à la faculté des langues étrangères de l’université Baji Mokhtar de Annaba. L’ouvrage contient aussi une postface signée par Mohamed Miliani, professeur à la faculté des langues étrangères, de l’université Mohamed Ben Ahmed, Oran 2. Ce soir, à partir de 22h, la librairie Livre arts et culture (22 rue Mohamed Moulay, ex-Lamoricière) compte rendre un hommage comme il se doit à Fodil Baba Ahmed, en faisant notamment une présentation de ce recueil au grand public. Il faut rappeler que lundi dernier, une soirée a également été organisée, au Théâtre régional d’Oran, en hommage à El Guellil, durant laquelle l’humoriste Mohamed Mihoubi a animé son nouveau stand-up, qu’il a choisi d’appeler stop !