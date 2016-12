Partenariat entre l’Ecole polytechnique et un organisme canadien

Réagissez

Dans un communiqué de presse, il est fait état de l’entrée en vigueur, à partir de cette semaine, du protocole de partenariat qui a été signé, récemment, entre l’Ecole nationale polytechnique d’Oran (ENPO) et le Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE), qui est un organisme canadien basé à Montréal.

Selon la chargée de communication, dans le cadre de la mise en vigueur de ce protocole, l’ENPO a accueilli, le 10 décembre courant, Michel Auger, expert auprès de ce service pour animer, jusqu’au 15 décembre, un cycle de communications sous forme d’ateliers sur la pédagogie entrepreneuriale et les principes fondamentaux de l’entrepreneuriat au profit des étudiants des clubs scientifiques de l’établissement, sans oublier plusieurs départements, comme le génie électrique, mécanique et civil, ainsi que les ingénieurs du groupe Paramed.

On apprendra que le protocole de partenariat qui a été paraphé ente les deux établissements de l’enseignement supérieur et la recherche, porte sur le transfert d’expertise dans les domaines de la formation, la gestion et l’appui pour la mise en place d’un centre d’entrepreneuriat local à vocation technologique.