Ouverture prochaine d’une école de chirurgie parascopique

Réagissez

En marge de la tenue d’un congrès à l’EHU, M. Mansouri, directeur général de cet établissement, a annoncé l’ouverture prochaine de l’école de chirurgie parascopique, une première au niveau national.

Il a annoncé également la signature de plusieurs conventions avec des établissements étrangers de renom. La finalité étant, selon lui, d’arriver à une chirurgie de pointe et de permettre aux patients de bénéficier d’une médecine de qualité. Hier, en effet, l’établissement hospitalo-universitaire 1er Novembre et l’hôtel Le Méridien d’Oran ont abrité, simultanément, le 16e congrès international de la Société algérienne de chirurgie (SAC) et le 24e congrès international de la Middle Mediterranean Surgery (MMESA).

«C’est l’un des plus grands congrès que l’Algérie a eu la chance d’organiser dans la mesure où le MMESA regroupe les chirurgiens d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et dont chacun aspire à l’organisation de ce colloque», a déclaré M. Boubekeur, président de la SAC et chef du service de chirurgie à l’EHU. «Nous avons le devoir de répondre au désir du plus grand nombre de spécialistes voulant communiquer et partager leur savoir. Tous les aspects de la chirurgie seront débattus. Nous réunirons à l’occasion de ce congrès les infirmiers, les psychologues et assistants qui nous sont attachés dans notre pratique quotidienne au bénéfice du patient.» Ils sont ainsi plus de 1200 participants, éminents spécialistes et chercheurs venus des quatre coins du territoire national, d’Europe, d’Asie, du Moyen Orient. Ce congrès permettra de faire le point sur les avancées scientifiques des thèmes réunis.

Cet espace d’échanges entre chercheurs, utilisateurs de résultats des sciences et des innovations techniques ne peut qu’être bénéfique à un renforcement d’offres des connaissances pour la promotion de la santé. Des thèmes directeurs des plus intéressants ont été choisis au cours de ce congrès. Il s’agit notamment du cancer du bas rectum, chirurgie mini-invasive, chirurgie hépatobiliaire, chirurgie digestive, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, chirurgie urologique et thoracique.