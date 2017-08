Ouverture de deux nouveaux bureaux de poste

Réagissez

Pas moins de huit nouveaux bureaux de poste seront ouverts avant la fin de l’année à travers les communes d’Oran pour faire face aux besoins de la population oranaise qui est en constante augmentation et résorber le déficit enregistré, notamment au niveau des zones limitrophes. Le directeur d’Algérie Poste de la wilaya d’Oran a indiqué que ces bureaux vont renforcer les 132 bureaux qui existent déjà à travers les 26 communes de la wilaya. Dans ce cadre, deux bureaux de poste ont été inaugurés cette semaine au niveau des communes de Aïn El Bia et Béthioua. Ces bureaux sont baptisés respectivement aux noms du chahid Benhalima et du moudjahid Benmlouka Brahim. Très attendus par la population de ces localités, ces bureaux vont répondre au mieux aux attentes des habitants. La wilaya dispose de 132 bureaux de postes concentrés pour la plupart au niveau de la ville d’Oran. Un nombre jugé insuffisant pour une population de quelque 2 millions d’habitants. Des correspondances ont été adressées aux différents maires et chefs de daïras pour désigner des locaux pouvant abriter des annexes et des bureaux de postes.