Ouverture de 7 classes d’enseignement de tamazight à Oran

Sept classes d’enseignement de la langue amazighe, totalisant 198 élèves, ont été ouvertes au titre de l’année scolaire 2017/2018, a indiqué le directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran, Arzeki Slimani.

Ces classes ont été ouvertes au profit des élèves de la 4e et 5e années primaires, au niveau des écoles Imam Houari et Youcef Ben Techfine, dans la commune d’Oran, à Douar Edoum, dans la commune de Bir El Djir, à l’école Hammou Boutlelis, de Aïn El Turck et à Bethioua. Une classe a été aussi ouverte au niveau du CEM Les Sœurs Benslimane. L’ouverture de ces classes entre dans le cadre des instructions du ministère de l’Education.

Le nombre de classes de langue amazighe est passé de deux seulement, avec 65 élèves, l’année passée, à 7 cette année. Tous les moyens pédagogiques ont été mobilisés pour garantir cette démarche qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la langue amazighe.

D’autres classes seront ouvertes au niveau du moyen et du secondaire prochainement. Langue maternelle de millions d’Algériens, le tamazight est enseigné en Algérie dans des écoles depuis la rentrée scolaire 1995. Elle est dotée de programmes et de manuels scolaires. Un débat s’est installé autour de la genèse de cet enseignement, de sa nature et des thématiques qui s’y rattachent, comme la standardisation de la langue, l’aménagement linguistique et les projets de société véhiculés par ses contenus. La décision de l’actuelle ministre de l’Education nationale de reprendre en main le dossier de «tamazight à l’école» a permis une avancée dans ce sens.