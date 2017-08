Ouverture de 65 postes de doctorat à l’USTO

Réagissez

Au titre de la rentrée universitaire 2017-2018, pas moins de 65 postes de doctorat LMD ont été ouverts à l’université des sciences et de la technologie (USTO) Mohamed Boudiaf d’Oran et répartis ainsi : 16 en physique, 5 en chimie, 6 en hydraulique, 3 en génie maritime, 4 en télécommunications, 3 en électronique, 6 en informatique, 5 en mathématiques, 6 en architecture et patrimoine, 5 en sciences biologiques et 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés par courrier recommandé au service de la post-graduation de la faculté concernée. La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 12 octobre 2017 et le concours aura lieu le 24 du même mois. La prochaine rentrée à l’USTO verra aussi le recrutement de 20 enseignants toutes filières confondues et de 35 agents ATS (administratifs, techniques et services). Notons que quelque 26000 étudiants, encadrés par plus de 900 enseignants-chercheurs, sont inscrits à l’USTO-MB qui abrite 39 laboratoires de recherche.