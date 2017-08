Oued Tlélat : Un policier et une assimilée décèdent dans un accident

Réagissez

Un accident de la circulation survenu la nuit de lundi à hier vers 21 heures 31minutes, a fait deux morts et deux blessés graves. Le drame s’est produit sur l’autoroute Est-Ouest, entre Oued Tlelat et Zahana. Selon la Protection civile d’Oran, un camion de marque Hyundai est entrée en collision avec un Volkswagen Caddy appartenant à la Sûreté nationale. Un policier et une assimilée sont morts sur place et deux autres policiers ont été gravement blessés selon la même source. Une enquête a été ouverte.