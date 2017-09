Oued Tlélat : La gare ferroviaire dans un état déplorable

Réagissez

La gare de la commune d’Oued Tlélat, un des points de correspondance ferroviaire les plus importants de l’Ouest, est dans un état déplorable.

Point de passage des trains pour les villes de Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Oran et Alger, des centaines de passagers trouvent toutes les peines du monde à rallier cette gare, qui n’est desservie par aucun transport. Pour s’y rendre, les familles, les personnes âgées ou ceux ayant des bagages recourent aux services des transporteurs clandestins.

Ces derniers tarifient les courses au faciès et à la détresse des gens. Ils exigent entre 100 et 150 dinars pour aller au centre-ville ou à la station des bus. Pour Zahana, c’est entre 300 et 400 dinars, pour Sidi Bel Abbès, c’est 1200 dinars le jour et jusqu’à 2000 DA quand c’est le train du soir qui vient d’Alger. Un autre souci qui agace les voyageurs, l’inexistence de commerces dans l’enceinte de la gare ou aux alentours.

Cette situation est encore plus difficile à supporter pour les familles avec des enfants, dont parfois les demandes sont nombreuses et les pères de famille doivent parcourir une longue distance pour acheter une bouteille d’eau fraîche, des gâteaux ou un simple café. Pour ce qui est de la restauration, il faut aller jusqu’à la ville.

A l’intérieur de la gare, un petit bijou architectural, la situation n’est guère meilleure malgré un personnel affable et aux petits soins avec les voyageurs. Cette gare a besoin d’un nettoyage et de petites rénovations pour la remettre à son état initial. Les murs ont besoin d’être rafraîchis et nettoyés des fientes de pigeons, surtout à l’entrée et au dessus de ce qui servait autrefois de cabine téléphonique. Idem pour certaines vitres cassées et sales donnant un visage laid à la gare.