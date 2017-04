Oued Tlélat : 350 familles relogées

Réagissez

Pas moins de 350 familles habitant dans des conditions précaires au quartier Les Planteurs ont été relogées, hier matin, au niveau du pôle urbain de Oued Tlélat.

Selon le communiqué de la wilaya, il s’agit de la quatrième phase depuis le lancement des opérations, le 22 février. Cette opération, qui se poursuivra dans les jours à venir, va toucher un total de 2000 familles, dans le cadre du programme de 11 000 logements d’éradication de l’habitat précaire.

Depuis le 22 février dernier à ce jour, 1250 familles du quartier Les Planteurs ont été relogées à Oued Tlélat. Aucun incident n’est venu entacher le bon déroulement de l’opération, qui a nécessité la réquisition par la wilaya d’un nombre important de camions et d’agents. Le quartier Les Planteurs a bénéficié d’un programme spécial de 11000 logements sur décision du président de la République lors d’une de ses visites à Oran.

Les services de la wilaya ont rassuré la population de ce quartier que les opérations de relogement se poursuivront en fonction de la disponibilité des logements en cours de réalisation par des entreprises étrangères, notamment turques et chinoises, à travers le territoire de la wilaya. Une première opération de relogement de 500 familles de ce quartier a été effectuée en octobre 2014.

Par ailleurs, à Sidi Ben Yebka, après un retard de six années, le projet des 50 logements ruraux a été relancé. En effet, le projet a connu une nouvelle dynamique, a-t-on appris de Bouzerouata Nesserdine, président de l’APC. «Le choix de terrain a été effectué. Trois lots de terrain appartenant au domaine de l’Etat ont été choisis aux alentours de la commune de Sidi Ben Yebka pour abriter ces logements. En vue de la concrétisation du projet, un bureau d’études a été chargé d’établir les permis de lotir, les certificats de morcellement et les permis de construire au profit des bénéficiaires, qui attendent depuis 2012 à cause d’un problème de foncier», a tenu à préciser le maire.

Et d’ajouter : «Ayant pris connaissance de l’avancement du projet, lors d’une rencontre tenue mercredi dernier au niveau du Centre culturel de la commune en présence de l’expert foncier, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur joie.» Ce type de logement a connu, ces dernières années, un engouement de la part des agricultures. Cette formule concerne les citoyens vivant ou exerçant en milieu rural.