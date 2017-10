Oran veut se mettre au vert

Réagissez

Oran se pose une question : comment se réconcilier avec la nature...

La Conservation des forêts d’Oran a élaboré un vaste programme de reboisement en vue de rétablir un équilibre écologique.

Au total, 50 000 arbres, en majorité des peupliers, seront mis en terre dans le cadre de l’opération dite «L’année verte 2017/2018». Selon la cellule de communication de la Conservation des forêts, les préparatifs de cette opération, qui sera lancée le 21 octobre, ont été entamés. Il s’agit notamment des préparations du sol.

Ce projet sera réalisé de manière participative afin d’éviter d’avoir recours au Trésor public. Pour le faire, la Conservation a proposé aux associations une fiche technique pour les opérations de reboisement et l’entretien, ainsi que le suivi des réalisations sur le terrain qui serait de leur responsabilité. Selon la même source, les travaux du sol pour la plantation des peupliers ont déjà été lancés le long de l’axe routier à l’entrée de la ville d’Arzew. Ces travaux sont réalisés par l’entreprise Oran Vert dans le cadre de l’opération «Rideau vert» engagée par le wali d’Oran.

Des aires de plantation ont été aussi préparées sur la RN11, sur l’axe menant vers l’aéroport Ahmed Ben Bella d’Es Sénia, qui verra la plantation d’une superficie de 5 hectares. Une action qui va toucher aussi la forêt récréative de Canastel, la corniche supérieure, des ronds-points et des places publiques de plusieurs quartiers, comme Akid Lotfi. Les axes et les entrées principales des communes, comme Hassi Ben Okba et Es Senia sont aussi au programme de cette initiative, qui va se concrétiser par des actions de volontariat de la part des citoyens et des associations locales. Une trentaine d’associations va prendre part à cette opération, en plus des scouts, des directions des travaux publics et de l’éducation, l’Epic Oran Vert, la société Unilever, entre autres.