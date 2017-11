Oran : Vers un aménagement de la forêt de Canastel

Réagissez

L’impact de l’aménagement de la forêt de Canastel, -qui touchera même la commune de Hassi Ben Okba-, devra donner une bouffée d’oxygène aux amoureux de la nature et aux malades atteints de pathologies respiratoires.

A ceux-là, l’aménagement permettra la préservation de cette forêt contre toute tentative de détournement de sa vocation. Pour ce qui des parcours de santé, selon la fiche technique du projet, la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran va en créer cinq, dont un sur le territoire de la commune de Hassi Ben Okba. Pour la première fois dans la wilaya d’Oran, un circuit VTT (Vélo tout-terrain), avec station de pilotage, verra le jour sur un tronçon de 3000 mètres qui sera rehaussé par huit stations de sport de masse et trois aires de jeux pour enfants, ainsi que deux zones de détente familiale. Les amateurs du sport roi ne seront pas en reste, un terrain de football grillagé de dimensions 45m x 25m est au menu de ce projet de grande envergure.

La Conservation des forêts projette aussi un aménagement de pistes sur quatre kilomètres et ouvrira de nouvelles pistes sur deux kilomètres et demi sur ce qu’elle appelle les zones 1 et 2, douze terrains de pétanque et de deux terrains de volley-ball de dimensions 26m x 18m seront réalisés. Pour que cette aire de détente et de repos soit la plus bénéfique possible en termes d’écologie, lutte contre le réchauffement climatique et préservation de l’environnement, même si c’est à un niveau local, mais important quand même, une action de repeuplement d’arbres sera effectuée sur une surface de pas moins de 65 hectares. Trois parkings pour les véhicules des visiteurs seront construits.

Pour le côté sud de la forêt, il sera de 10000 m2 et celui du côté nord s’étendra sur 5 000 m2 avec un autre de réserve sur 4 000 m2 pour les jours de grande affluence et les manifestations qui draineront beaucoup de visiteurs. Notons que près d’un kilomètre de piste devrait être équipé d’éclairage pour des activités sportives nocturnes, ainsi que le parking principal, avec en appoint un poste forestier qui veillera au grain. Les travaux seront lancés très prochainement puisqu’un avis d’appel d’offres a été lancé pour le choix des entreprises qui vont concrétiser les travaux.