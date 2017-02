Réagissez

A. Saïd, accusé dans une affaire d’assassinat, kidnapping, demande de rançon et appartenance à groupe terroriste, a été condamné à la perpétuité, avant-hier, par le tribunal criminel d’Oran.

Après que le mis en cause A. Saïd, accusé dans une affaire d’assassinat, kidnapping, demande de rançon et appartenance à un groupe terroriste, ait refusé d’être jugé avant la comparution des témoins l’ayant cité dans cette affaire, le procès s’est finalement tenu et il a été condamné à la perpétuité. Le représentant du ministère public avait requis la peine capitale, mettant l’accent sur les crimes qu’il a commis avec d’autres prévenus déjà jugés et condamnés.

Selon les faits rapportés dans l’arrêt de renvoi, A. Saïd faisait partie d’un groupe terroriste sous les ordres du chef d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdel. Un groupe qui avait à son actif plusieurs crimes, dont les kidnappings d’un homme d’affaires et d’un médecin à Tizi Ouzou, qui seront finalement relâchés contre une forte rançon. Ce prévenu a été cité par deux autres accusés, déclarant qu’il a participé avec eux à ces kidnappings.

Les éléments de ce groupe dressaient des faux barrages et des embuscades aux forces de l’ordre et ont même attaqué le siège de la daïra de Mekla. Une attaque qui s’est soldée par le meurtre de 4 policiers. A la barre, A. Saïd niera avoir appartenu à ce groupe armé et encore moins avoir participé à ces tueries.

«Certes, j’appartenais à un groupe terroriste activant à Tizi Ouzou vers la fin 2011», dit-il. «Mais vous avez été cité par vos complices !» insistera la présidente de l’audience. «Après ce que j’ai vécu, j’ai décidé de me rendre aux autorités, mais pas au corps de l’armée», dira-t-il, tout comme il expliquera qu’il a rejoint ces groupes armés par conviction religieuse. Sa défense nommée d’office plaidera la non-culpabilité pour les deux premiers griefs et demandera les circonstances atténuantes pour le dernier.