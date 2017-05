Oran : Un samedi qui s’annonce riche en activités culturelles

Réagissez

Le moins que l’on puisse dire est que la journée d’aujourd’hui promet d’être riche en activités culturelles.

Après les deux spectacles qui ont eu lieu hier soir — la générale de la nouvelle pièce de Mourad Senouci au TRO et le one-man-show de Mnanauk à la salle Murdjadjo —, les Oranais sont invités, aujourd’hui, à une série de manifestations culturelles. Il y en a pour tous les goûts : en plus du colloque sur Mouloud Mammeri qui se tient au Théâtre régional d’Oran, le public est également convié à aller découvrir, à 15h, un spectacle «tout en slam» à l’Institut français.

Animé par le collectif Awal (un collectif de poètes/slammeurs, qui a vu le jour suite à des ateliers d’écriture organisé à la galerie d’art Civ-œil), le public aura l’occasion de découvrir le talent d’écriture de Tahar Zoulikha (dit toute fine), qui sera accompagné par le slammeur guitariste et chanteur Sedik Oms, ainsi que Samia Manel Bezzaghoud, elle aussi slammeuse musicienne et chanteuse.

Le spectacle se veut un mélange de poésie, de slam et de chants. Au centre Pierre Claverie, un spécialiste de la littérature, en l’occurrence le professeur à l’université de Mostaganem, Hadj Miliani, animera, à 16h, une conférence qui aura pour thème : «Enquête au pays : la littérature et sa réception en Algérie». A l’université d’Oran, I.A.P (Es-Senia), le centre de recherche GRAS abrite une conférence-débat à 10h, qui a pour intitulé : «La folie chez Michel Foucault».

La conférence sera animée par Tennci Leila, doctorante en philosophie, Gras, CDES-Sophia. Concernant le 7e art, la salle Es Saâda (ex-Colisée) projette, à raison de 3 séances (14h, 17h et 20h) la comédie musicale La la Land de Damien Chazelle. Cette projection est de l’initiative de l’ONCI, qui a concocté un ambitieux programme cinématographique à Oran qui s’étalera sur plusieurs semaines. Quant à la Cinémathèque d’Oran, deux films d’Ahmed Rachedi seront à l’honneur : L’opium et le Bâton, dans la séance de 14h30, et L’aube des damnés, dans celle de 17h.