Oran : Un salon dédié à la construction et à la gestion urbaine

Réagissez

La 7ème édition du salon international de la construction et de la gestion urbaine «ORAN EXPO BTPH» aura lieu du 10 au 13 octobre au Centre de conventions d’Oran Mohamed Ben Ahmed.

Elle sera organisée par GMR Events Alegria en partenariat avec Global Events Algeria sous le thème «La promotion de la production des entreprises nationales». «Ce salon intègre le volet portant sur la gestion urbaine pour une meilleure visibilité de la passerelle existante entre les deux domaines et la stratégie gouvernementale», expliquent les organisateurs via un communiqué en ajoutant : «L’évènement constitue un rendez-vous majeur pour la profession et permet de mettre en place un espace de communication privilégié.

En effet, le salon a pour objectif de permettre à l’entreprise algérienne d’exposer ses produits et de proposer ses services et de mettre en valeur son savoir-faire et ses acquis en matière de développement et de technologie». De ce fait, explique-t-on encore, le but de ce salon vise également à développer les stratégies marketing à l’international pour l’exportation des produits, «en identifiant les produits et marchés étrangers, à travers la participation des entreprises étrangères et à installer des réseaux professionnels nationaux en vue de mettre en place des démarches complémentaires dans le processus de réalisation du bâtiment».

En outre, on nous affirme que la R20 MED organisera le 11 octobre, en marge du salon, un cycle de conférences sur la thématique «Bâtiments et villes : Enjeu de la lutte contre les changements climatiques» et que la société IPFIG organisera, le 12 octobre, un workshop sur les nouvelles technologies au sein des bureaux d’études. Enfin, le communiqué se termine par ces notes d’optimisme : «Forts des résultats satisfaisants avec une importante participation lors de la dernière édition tenue en 2015 qui s’était traduite par la présence de près de 100 exposants, dont 30 entreprises étrangères venues d’Espagne, de France et d’Italie sur près de 3 000 m2 et d’un nombre appréciable de visiteurs essentiellement professionnels estimé à environ 4 500, cette édition laisse espérer une dimension encore plus importante cette année».