Un militaire à la retraite a été jugé, en fin de semaine, par vidéo-conférence alors qu’il est détenu à la maison d’arrêt de Mascara.

Ce dernier devait répondre des chefs d’inculpation d’«association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie et usurpation d’identité». Selon les faits, ce militaire avait formé cette association de malfaiteurs et escroquait les gens leur promettant des logements en leur remettant de fausses préaffectations contre des sommes pouvant aller jusqu’à 350 millions de cts. Une enquête a été ouverte suite au dépôt de plainte, et le prévenu a été arrêté à proximité de l’OPGI à bord de sa voiture conduite par son chauffeur.

Les investigations détermineront que ce militaire à la retraite était à la tête d’une équipe de football. Signalons qu’il avait fait plusieurs victimes. Dans l’affaire jugée cette fin de semaine, la victime, T.M., n’est autre que le P/APC de Aïn Farès, de la wilaya de Mascara, qui, ayant entendu parler du mis en cause, qui aidait les personnes désirant avoir un logement social, fera appel à lui. Il lui expliquera qu’il désire, lui et deux membres de sa famille, bénéficier de logements.

Le marché sera alors conclu, toutefois la victime s’étonnera de ne plus avoir de réponse du mis en cause. Suite à l’arrestation de ce dernier et à sa confrontation avec toutes ses victimes à Oran et Mascara, il expliquera que vu sa position et son ancien grade, il voulait juste aider ces personnes.

La perquisition de son domicile permettra de saisir une CNI, un livret de famille et des préaffectations falsifiées. A la barre, il niera toutes les accusations portées contre lui. Quant à la victime, elle maintiendra ses accusations et l’avocat de la partie civile demandera 800 millions de cts de dommages et intérêts. Le procureur a requis le maintien de la première peine de 3 ans de prison ferme. L’affaire a été mise en délibéré.