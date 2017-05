Oran : Un escroc arrêté

Réagissez

Un escroc qui avait arnaqué cinq gérants de kiosques de tabacs a été arrêté par les services de la 13e sûreté urbaine. Le mis en cause, âgé de 50 ans, se faisait passer pour un grossiste en tabacs et avait convaincu ses victimes qu’il peut leur écouler des quantités importantes de marchandises. Il avait réussi, selon les enquêteurs, à leur extorquer des sommes importantes d’argent pour des cigarettes de différentes marques. Souvent ces sommes variaient entre 3400 et 67000 DA. Il a été arrêté suite à des plaintes déposées par les victimes et sera présenté au parquet une fois les recherches achevées.