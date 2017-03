Oran : Un budget pour les aménagements urbains

Réagissez

Dans le cadre de l’aménagement extérieur de grands projets publics, l’agence nationale de l’amélioration et de développement du logement (AADL), l’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) et l’office de promotion et de la gestion immobilière (OPGI) d’Oran ont bénéficié d’une enveloppe budgétaire qui a été débloquée par les services de la direction de l’Urbanisme et de la Construction. Ce qui leur permettra de livrer les projets avec toutes les commodités. Il s’agit, selon des sources à la direction de l’Urbanisme, de travaux de viabilisation, de création d’espaces verts et d’aménagement. Dans ce registre, on saura que l’agence AADL a bénéficié d’une enveloppe de 55 milliards, l’ENPI de 20 milliards et l’OPGI de 45 milliards. Le wali d’Oran avait instruit l’ensemble des entreprises chargées de la réalisation de ces grands chantiers d’habitat de livrer les logements avec toutes les commodités avant tout relogement des familles.