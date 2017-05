Oran : Trente familles relogées

Réagissez

Trente familles, ayant squatté depuis les années 1970 le site historique du Palais du Bey, situé dans le vieux quartier de Sidi El Houari, ont été enfin relogées hier.

La promesse de relogement a été faite en 2008. «Cette opération va permettre de lancer les travaux de restauration de ce site historique et l’achèvement des travaux de l’immeuble le Château neuf», a indiqué le wali d’Oran en marge de l’opération de relogement. Ces familles ont bénéficié d’appartements au niveau du pôle urbain d’Oued Tlélat. «On a longtemps vécu dans ces taudis insalubres sans eau ni électricité et qui menaçaient à tout instant de s’écrouler sur nos têtes», affirme un chef de famille, qui s’est installé dans ce site depuis le début des années 80. «Je suis très content d’avoir un logement décent», ajoute-t-il.

Le Palais du Bey d’Oran, construit en 1792 par Bey Mohamed El Kébir dans la partie supérieure du vieux quartier de Sidi El Houari, surplombant la mer, va bénéficier d’importants travaux de restauration. Ce monument historique, classé au niveau national, a, en effet, grandement besoin de travaux de recherche et d’une vision de spécialistes en archéologie et en histoire pour mettre en exergue ses aspects historiques et définir les meilleures voies et moyens de le restaurer et de le réhabiliter.

La direction de l’urbanisme et de la construction (DUC) et l’Agence turque de coopération et de développement (TIKA) ont convenu d’une collaboration afin de restaurer ce lieu historique. Le financement du projet de restauration sera pris en charge par le groupe turc Tosyali Iron and Steel, en partenariat avec TIKA.

L’importance de tels travaux est motivée par le constat de déformations ayant affecté ses colonnes et ses structures à l’époque de la colonisation française, qui avait tenté par là de «laisser ses empreintes» sur ce site. Les murs construits par l’administration française au niveau du Palais du Bey, utilisé en 1830 comme centre militaire, a modifié son caractère architectural, tout comme le changement des fenêtres, des portes et des passages opéré au niveau du jardin, du «diwan», du «salon d’honneur», de «la chambre privée» et du «pavillon de résidence».