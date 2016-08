Oran : réhabiliter les anciens métiers

Réagissez

A l’approche de la rentrée de septembre, et de facto du lancement de l’année académique qui verra des milliers de jeunes s’approcher de certains centres en vue d’en ressortir, à l’issue de l’année, avec une formation diplômante, l’association SDH, qui, elle aussi, se targue de former chaque année des centaines de jeunes dans les anciens métiers, a décidé cette année d’organiser une caravane des métiers du patrimoine et de sillonner l’ensemble du territoire de la wilaya d’Oran.

Le coup d’envoi a été donné vendredi dernier au niveau de Haï Es Sabah (USTO), où une quinzaine de membres de cette association ont distribué des flyers aux chalands dans le but d’expliquer leur démarche. Il faut dire que les années précédentes, des sensibilisations similaires avaient eu lieu pour inciter les jeunes à concourir et bénéficier d’une formation qui au final sera couronnée d’un diplôme dans les métiers du patrimoine, mais les organisateurs se contentaient de ne les organiser qu’à Sidi El Houari, lieu où se trouve d’ailleurs le siège de l’association SDH.

Cette fois-ci, la donne est différente : il faut savoir que durant l’année 2015-2016, une série d’opérations de relogement a ciblé le vieux quartier historique d’Oran, qui s’est vu ainsi, comme nous l’explique Kamel Brekesi, le président de l’association, «vidé de ses jeunes». «Avant, on se contentait de former des jeunes de Sidi El Houari, de Ras El Aïn et de Planteur, mais cette année, suite aux maintes opérations de relogement, ces quartiers se sont vidés de leur jeunesse. Paradoxalement, ici à Haï Sabbah, on a croisé des jeunes qui, l’année dernière encore, étaient à Ras El Aïn».

Du coup, l’idée cette année est de ne pas se contenter de Sidi El Houari, mais d’aller partout à travers les quartiers populaires à la rencontre des jeunes pour les inciter à s’inscrire et bénéficier alors d’une formation qui leur permettra, par la suite, de trouver facilement un métier. En plus de Haï Sabah, la caravane compte se rendre aussi à Arzew, Chteïbo et à Oued Tlélat, entre autres. A savoir que l’association SDH, en collaboration avec l’école de la formation professionnelle, organise depuis 2011 des écoles-chantiers pour former des ferronniers, menuisiers, etc. La formation cible en fait 3 types de populations : les jeunes qui ont entre 16 et 20 ans et qui ne sont pas scolarisés… auxquels on dispense une formation diplômante.

En deuxième lieu viennent les artisans, et d’une manière plus générale tous ceux dont le métier concerne le vieux bâti et qui souhaitent se recycler davantage : ferronnier, menuisier, maçons, etc. (ceux-là bénéficieront d’une formation qualifiante, avec à la clé des certificats de compétence). Enfin, la troisième catégorie de la population ciblée par ces formations sont bien sûr les étudiants en architecture et en génie civil. «Comme il existe une filière réhabilitation dans les départements d’architecture et de génie civil, alors nous proposons aux étudiants des stages pratiques où ils vont toucher l’outillage, s’accommoder avec les techniques, etc.» Enfin, notons que cette année ce sont 110 places pédagogiques qui sont ouvertes par l’association SDH aux jeunes non scolarisés, 300 pour les étudiants et 140 pour les artisans et ceux dont le métier concerne le bâti ancien.

La caravane sillonnera les communes d’Oran jusqu’au 15 septembre, et le 20 du même mois les inscriptions prendront fin. Il faut dire que ces formations tombent bien à propos dans une ville comme Oran, dont le centre-ville regorge d’habitations anciennes et qui mériteraient d’être réhabilitées.