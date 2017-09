Oran : Les médecins dénoncent «une campagne de dénigrement menée par certains médias»

Réagissez

Le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu) organise, aujourd’hui, un sit-in de protestation dans les différents établissements de santé de la wilaya, a annoncé, hier, le SG Anouar Remini. «Nous avons lancé un appel à tous les médecins, ainsi qu’au personnel médical pour protester contre la campagne de dénigrement dont sont victimes les médecins et le personnel médical à travers le pays, et qui se caractérise par un acharnement de certains médias. Ce qui se passe est que les échecs accumulés par les politiques du secteur de la santé ne sont pas assumés et la machine médiatique sert à détourner les esprits du vrai problème qui n’est autre que la gestion du secteur. Sur les réseaux sociaux, nous n’arrivons plus à calmer ou sensibiliser les gens, car nous sommes occupés à travailler et à faire notre devoir, mais ça ne s’arrête pas», a-t-il déclaré. Notre interlocuteur a précisé que cette journée de protestation est organisée en collaboration avec les résidents en sciences médicales et qu’elle s’inscrit dans un mouvement national, car «tous les médecins du pays vont protester aujourd’hui». Dans un communiqué qui nous est parvenu, le Snechu appelle le personnel médical à la «vigilance en assurant les urgences», tout en précisant que les grévistes porteront des brassards avec l’inscription «médecin en colère».