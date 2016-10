Réagissez

Les violences faites aux femmes inquiètent

Rien que pour le mois de septembre dernier, 71 femmes battues ont été admises à la clinique Jean Kraft, du centre-ville d’Oran, pour des soins et un soutien psychologique.

La cellule de communication et de prévention de la polyclinique Jean Kraft, du centre-ville (Miramar), assure la prise en charge des femmes battues. Rien que pour le mois de septembre dernier, 71 femmes battues ont été admises dans cette clinique pour des soins et un soutien psychologique. En effet, par le biais de son centre intermédiaire de santé mentale EL Kalima, qui relève de l’EPSP Front de Mer, nous avons appris qu’en plus de la prise en charge médicale de ces femmes victimes de violences, le corps médical et les agents paramédicaux de cet établissement organisent au profit des victimes des entretiens et des séances psychologiques ainsi que des thérapies de famille.

Sur ce plan, l’on saura que durant les 9 derniers mois de l’année, le centre El Kalima a assuré la prise en charge de 900 personnes dont 735 enfants en butte à des problèmes familiaux, de scolarité ou sociaux. Notons que la wilaya d’Oran s’est dotée, en septembre dernier, d’un nouvel organisme, en l’occurrence Aswat Dz, qui a pour but, notamment, de sensibiliser et lutter contre la violence faite aux femmes.

Ce projet, mis en place par l’association Action et promotion sociale et culturelle (APROsCH Chougrani), appuyée par l’Agence de développement social (ADS), est financé par l’Union européenne à travers l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme. Selon les derniers chiffres divulgués officiellement par des instances reconnues, il y a eu, entre 2014 et 2015, 4000 cas de violences faites aux femmes au niveau national, et pas moins de 150 cas pour la ville d’Oran durant l’année 2015.

«Mais, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, comme l’a expliqué Nafissa Lahrache, la présidente du mouvement féminin algérien de l’association Femmes en communication, lors d’une rencontre organisée à Oran en novembre 2015, car peu de femmes se rendent dans les commissariats en vue de déposer une plainte contre leurs agresseurs qui sont souvent leurs maris.»

Dans un autre registre, dans le cadre de la campagne de prévention et d’information sur le cancer du sein, lancée depuis le début de ce mois, l’EPSP Front mer participe à une exposition au profit du grand public organisée à proximité de la direction de wilaya de la santé. La direction de l’EPSP a mobilisé toute une équipe médicale pour des visites, des contrôles et des actions de dépistage auprès de la gent féminine durant ce mois.